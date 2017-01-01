Бойовики бояться, що українська армія піде у наступ, - Тимчук

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Фото «Україна Молода» Дмитро Тимчук

Російсько-окупаційні війська готуються до оборони, а не до наступу

Протягом минулих вихідних (13-14 травня) кількість і інтенсивність обстрілів з боку російсько-терористичних військ на Донбасі різко зросла. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив народний депутат, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

Водночас в коментарі «Главкому» Тимчук підкреслив, що таку ситуацію не варто розцінювати як передумови до повномасштабного наступу окупаційних військ.

«Якщо взяти динаміку обстрілів у минулому році та за чотири місяців поточного року – ми побачимо, що період певної деескалації чергується з ескалацією.У квітні була досягнута домовленість про деескаласкалацію. Однак вже тоді було очевидно, що бойовики будуть якийсь час вдавати, що вони дотримуються домовленості, а потім її порушувати», - зазначив він.

За словами лідера «Інформаційного спротиву», бойовики швидше готуються до оборони. «З одного боку, вони виконують задачі наступального характеру, перш за все – шляхом обстрілів, щоб нанести шкоду українським військам на першій лінії та відсунути їх від існуючої нині лінії фронту. З іншого боку, говорити про те, що вони збираються йди далі – на Харків чи на Лондон немає жодних причини», - додав він.

Тимчук уточнив, що нині бойовики будуть нові опорні пункти взводного та ротного рівня, «причому достатньо глибоко в тилу: Стаханов, район Шахтарська». За словами нардепа, це свідчить про те, що командування російсько-окупаційних військ боїться, що українські Збройні сили підуть у наступ.

«У Путіна явно бояться, що Порошенко у кінцевому підсумку плюне і дасть команду на проведення широкомасштабного наступу. Тим більше, що сил і засобів у української армії зараз достатньо», - підкреслив він.

Разом із тим Тимчук не виключив, що вже впродовж тижня ситуація може кардинально змінитися.