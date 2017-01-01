Бойовики гатять із важкого озброєння: троє українських військових загинули

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Загибель українських бійців на Донбасі

Бойовики на Донбасі ведуть вогонь з БПМ і протитанкових ракетних комплексів

Сьогодні, 16 лютого, з опівночі до 18:00 російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї знову ж – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве та Новоолександрівку.

«На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар'їнку, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку», - повідомляє прес-центр.

«Загалом зафіксовано 35 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, четверо – поранено», - підсумували в штабі АТО.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець загинув, ще 4 отримали поранення.