Снайпер на Донбасі ліквідував російського контрактника

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Олександр Круогла

На Донеччині ліквідовано уродженця російського Приамур'я Олександра Круоглу

Контрактник з Благовєщенська був знищений унаслідок пострілу снайпера.

Джерела розповіли російському виданню 2x2.su, що амурчанин Олександр Круогла поїхав як найманець до України рік тому. Наразі вирішується питання про транспортування тіла на батьківщину.

Ховати ліквідованого амурчанина будуть в селі Марково Благовіщенського району. Тут він народився і виріс.

«Коли його привезуть, поки не відомо. Оскільки Марково - прикордонна зона, у село на похорон пускатимуть тільки за паспортами. Деканат факультету, на якому він навчався, запропонував виділити автобус», – розповіло джерело.