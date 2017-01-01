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    Бойовики гатять по власних позиціях: є вбиті, десятки поранених

    • Вчора, 12:26
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    У районі Авдіївки бойовики обстріляли позиції передових підрозділів свого полку

    Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують обстрілювати власні позиції, внаслідок чого є вбиті та поранені російські військовослужбовці. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

    Зокрема, у районі промислової зони Авдіївки артилерійськими підрозділами 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК ЗС РФ обстріляно позиції передових підрозділів свого полку, поранено сім військовослужбовців. 

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    «У районі Саханка мінометними підрозділами 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ здійснено обстріл власних передових позицій, в результаті чого вбито двох та поранено більше десяти військовослужбовців», - інформує розвідка.
    Також ГУР повідомляє, що 1 лютого командуванням російських військ прийнято рішення про розгортання в лікарнях та шпиталях додаткових ліжко-місць у зв’язку зі зростанням кількості вбитих та поранених військовослужбовців.
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    розвідка зона АТО Донбас Авдіївка
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