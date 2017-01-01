Бойовики гатять по власних позиціях: є вбиті, десятки поранених

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У районі Авдіївки бойовики обстріляли позиції передових підрозділів свого полку

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують обстрілювати власні позиції, внаслідок чого є вбиті та поранені російські військовослужбовці. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, у районі промислової зони Авдіївки артилерійськими підрозділами 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК ЗС РФ обстріляно позиції передових підрозділів свого полку, поранено сім військовослужбовців.

«У районі Саханка мінометними підрозділами 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ здійснено обстріл власних передових позицій, в результаті чого вбито двох та поранено більше десяти військовослужбовців», - інформує розвідка.Також ГУР повідомляє, що 1 лютого командуванням російських військ прийнято рішення про розгортання в лікарнях та шпиталях додаткових ліжко-місць у зв’язку зі зростанням кількості вбитих та поранених військовослужбовців.