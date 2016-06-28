За час війни на Донбасі зникло понад три тисячі росіян – російська правозахисниця

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У списку зниклих і загиблих росіян на сході України зараз більше 3120 імен

Голова російської ветеранської організації «Забутий полк» Олена Васильєва разом зі своїми волонтерами склала список російських солдатів, найманців і добровольців, які загинули або зникли безвісти на війні на сході України, пише фінське видання Yle.

У цьому списку, який постійно поповнюється, зараз більше 3120 імен. «На думку Васильєвої, цей список – доказ, що російські солдати воюють в Україні, тобто він підтверджує, що президент Росії Володимир Путін бреше. А ведучи записи про вбитих і поранених, Олена Васильєва порушує закон», – пише видання і нагадує, що президент Росії Володимир Путін ще в 2014 році видав указ, згідно з яким заборонено збирати дані про втрати серед солдатів у мирний час.

«Президент Путін реформував армію. Але не в тому сенсі, що ми отримали купу нового зброї і військ, а просто армія тепер займається саботажем і тероризмом», – зазначила вона.

«Ми це бачили в Криму і бачимо в Донбасі. Йдеться про політичну дестабілізацію. Пам'ятаючи про те, як Путін поводиться на світовій арені, Фінляндії, сусідній країні, треба дуже уважно стежити за тим, чим насправді займається Росія», – додає вона.

Васильєва нині перебуває у Фінляндії. Її мета – довести, що російські військові воюють на Україні, після чого – передати свої матеріали в міжнародний суд у Гаазі.

Як повідомлялось, тільки за минулу добу, 1 лютого, окупанти втратили 26 бойовиків убитими, ще 60 поранені.

Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.