Бойовики гатять уздовж усієї лінії фронту: 29 обстрілів за день

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Бойові дії на Донбасі

Найгарячіше на приморському напрямку

Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-терористичних військ відбуваються вздовж усієї лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

З початку доби ворог 29 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних сил України.

«На приморському напрямку противник вогнем мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї накривав захисників Водяного. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів бив по оборонцях Павлополя. Під Широкиним, Гнутовим та Талаківкою морських піхотинців обстрілювали зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на донецькому напрямку по позиціях поблизу населених пунктів Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве та Кам`янка ворог застосував міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поблизу Пісків бойовики вели вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру.

«На луганському напрямку, підрозділи російсько-окупаційних військ з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів відкривали вогонь по захисниках Катеринівки. Оборонців Попасної противник обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

«Троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення», - інформує штаб.

Раніше штаб АТО повідомляв про чотирьох поранених бійців.