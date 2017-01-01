До Одеси прибув літак з 15 пораненими українськими бійцями

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Доставка поранених бійців до Одеси

Бійці проходитимуть лікування в Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (колишній 411-й військовий шпиталь в Одесі)

В Одесу прибув черговий санітарний борт із 15 українськими військовими, пораненими в бойових діях на сході України. Їх доставили з Дніпра на лікування в Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (колишній 411-й військовий шпиталь в Одесі).

Як повідомив Радіо Свобода Андрій Танцюра, одеський волонтер, який допомагає шпиталю від початку бойових дій на сході України, бійці були поранені на різних ділянках фронту, в тому числі одного – під Широкиним, що на Маріупольському напрямку. П’ятьох бійців доправили в реанімацію, зазначив волонтер.

Як повідомлялося, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення двоє українських військових.

Сьогодні з початку доби, станом на 15:00, підрозділи російсько-терористичних військ 24 рази порушили оголошений режим тиші. Внаслідок бойових дій четверо військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.