До Одеси прибув літак з 15 пораненими українськими бійцями
- Сьогодні, 17:01
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Розсилка
Бійці проходитимуть лікування в Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (колишній 411-й військовий шпиталь в Одесі)
В Одесу прибув черговий санітарний борт із 15 українськими військовими, пораненими в бойових діях на сході України. Їх доставили з Дніпра на лікування в Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (колишній 411-й військовий шпиталь в Одесі).
Як повідомив Радіо Свобода Андрій Танцюра, одеський волонтер, який допомагає шпиталю від початку бойових дій на сході України, бійці були поранені на різних ділянках фронту, в тому числі одного – під Широкиним, що на Маріупольському напрямку. П’ятьох бійців доправили в реанімацію, зазначив волонтер.
Як повідомлялося, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення двоє українських військових.
Сьогодні з початку доби, станом на 15:00, підрозділи російсько-терористичних військ 24 рази порушили оголошений режим тиші. Внаслідок бойових дій четверо військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.