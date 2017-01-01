Сьогодні бойовики вже 24 рази відкривали вогонь: поранено чотирьох бійців АТО

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Український військовослужбовець на Донбасі

Бойовики порушують режим тиші вздовж усієї лінії фронту

Російсько-окупаційні війська, застосовуючи важке озброєння, продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, з початку доби, станом на 15:00, підрозділи російсько-терористичних військ 24 рази порушили оголошений режим тиші.

«Застосування противником мінометів калібру 120-міліметрів зафіксовані під час обстрілів наших позицій поблизу населеного пункту Водяне, міномети калібру 82 мм – поруч населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Кам’янка та Катеринівка. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО фактично вздовж усієї лінії розмежування». – інформує штаб АТО.

Внаслідок бойових дій четверо військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Як повідомлялося, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення двоє українських військових.