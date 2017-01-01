Бойовики ІДІЛ вбили 15 іракських прикордонників

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Терористи ІД

Ісламісти використали керований смертником замінований автомобіль

Сьогоднів результаті нападу бойовиків «Ісламської держави» на кордоні Іраку з Йорданією загинуло щонайменше 15 іракських прикордонників, серед яких двоє офіцерів. Про це повідомляє DW.

Відомо, що бойовики атакували прикордонників одразу з кількох напрямків. Під час атаки вони використали керований смертником замінований автомобіль.

Джерело агентства AFP у прикордонній службі Іраку повідомило, що напад стався біля поселення Требіл у провінції Анбар. Озброєні вогнепальною зброєю нападники атакували прикордонників одразу з кількох напрямків. Представники місцевої влади підтвердили журналістам факт нападу і кількість загиблих.

Як відомо, армія Іраку увійшла в західну частину міста Мосул. Операція зі звільнення Мосула від ІД триває з середини жовтня 2016 року. Захоплений бойовиками у 2014 році Мосул - останнє велике місто в Іраку, яке залишилося під контролем ісламістів.

«Главком» також повідомляв, що сили спецпризначення іракської армії та поліція країни встановили контроль над аеропортом міста Мосул.