  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики ІДІЛ вбили 15 іракських прикордонників

    • Сьогодні, 00:08
    • Розсилка
    Терористи ІД
    Терористи ІД

    Ісламісти використали керований смертником замінований автомобіль

    Сьогоднів результаті нападу бойовиків «Ісламської держави» на кордоні Іраку з Йорданією загинуло щонайменше 15 іракських прикордонників, серед яких двоє офіцерів. Про це повідомляє DW.

    Читайте також

    Відомо, що бойовики атакували прикордонників одразу з кількох напрямків. Під час атаки вони використали керований смертником замінований автомобіль.

    Джерело агентства AFP у прикордонній службі Іраку повідомило, що напад стався біля поселення Требіл у провінції Анбар. Озброєні вогнепальною зброєю нападники атакували прикордонників одразу з кількох напрямків. Представники місцевої влади підтвердили журналістам факт нападу і кількість загиблих.

    Як відомо, армія Іраку увійшла в західну частину міста Мосул. Операція зі звільнення Мосула від ІД триває з середини жовтня 2016 року. Захоплений бойовиками у 2014 році Мосул - останнє велике місто в Іраку, яке залишилося під контролем ісламістів.

    «Главком» також повідомляв, що сили спецпризначення іракської армії та поліція країни встановили контроль над аеропортом міста Мосул.

    Читайте також
    Ірак ІДІЛ тероризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ