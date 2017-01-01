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    Путін озвучив кількість росіян, які воюють на боці «ІД»

    • Сьогодні, 08:19
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    Бойовики&nbsp;&laquo;Ісламської держави&raquo;&nbsp;
    Бойовики «Ісламської держави» 

    Рахунок йде на тисячі

    У Сирії на боці терористичного угрупування «Ісламська держава» воюють приблизно дев'ять тисяч вихідців з Росії та інших країн СНД. Про це в четвер, 23 лютого, заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з російськими військовослужбовцями.

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    «За нашими попередніми даними, рахунок йде на тисячі: за даними ГРУ Генштабу та інших спецслужб, це до чотирьох тисяч з Росії і тисяч п'ять з республік СНД», - сказав Путін.

    За його словами, «в цьому розсаднику тероризму на території Сирії таїться величезна небезпека для Росії». 

    Джерело: DW
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    Росія Путін тероризм Ісламська держава
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