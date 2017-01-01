Путін озвучив кількість росіян, які воюють на боці «ІД»

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Бойовики «Ісламської держави»

Рахунок йде на тисячі

У Сирії на боці терористичного угрупування «Ісламська держава» воюють приблизно дев'ять тисяч вихідців з Росії та інших країн СНД. Про це в четвер, 23 лютого, заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з російськими військовослужбовцями.

«За нашими попередніми даними, рахунок йде на тисячі: за даними ГРУ Генштабу та інших спецслужб, це до чотирьох тисяч з Росії і тисяч п'ять з республік СНД», - сказав Путін.

За його словами, «в цьому розсаднику тероризму на території Сирії таїться величезна небезпека для Росії».