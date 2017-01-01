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    СБУ задокументувала черговий факт присутності військ РФ на Донбасі

    • Сьогодні, 15:47
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    Виявлений на Донбасі обгорілий ранець російського десантника
    Виявлений на Донбасі обгорілий ранець російського десантника

    Зокрема, правоохоронці виявили у «сірій зоні» частину обгорілого ранця російського десантника

    Під час зачистки «сірої зони» у районі н.п. Славне Мар’їнського району Донецької області оперативники Служби безпеки України задокументували факт, який черговий раз підтверджує присутність військовослужбовців збройних сил Росії на території України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    «Опрацьовуючи інформацію про присутність у «сірій зоні» диверсійної групи терористів «ДНР», правоохоронці виявили на місцевості частину обгорілого ранця десантника (з маркуванням ЗАО «БШГК» г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08). Ранець є елементом бойового спорядження військовослужбовців ЗС РФ, про що вказує клеймо фабрики-виробника та кольорова гама, яка використовується в російській армії», - йдеться у повідомленні.

    Також співробітники СБУ виявили короб зі стрічками та набоями калібру 7,62 мм загальною кількістю 200 од., дві гранати (Ф-1, РГД-5), протипіхотну міну МОН-50 та індивідуальний перев'язочний пакет.

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    СБУ задокументувала черговий факт присутності військ РФ на Донбасі
    СБУ задокументувала черговий факт присутності військ РФ на Донбасі
    СБУ задокументувала черговий факт присутності військ РФ на Донбасі
    СБУ задокументувала черговий факт присутності військ РФ на Донбасі
    СБУ задокументувала черговий факт присутності військ РФ на Донбасі
    СБУ задокументувала черговий факт присутності військ РФ на Донбасі
    СБУ задокументувала черговий факт присутності військ РФ на Донбасі

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    Росія зона АТО Донбас СБУ
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