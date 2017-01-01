СБУ задокументувала черговий факт присутності військ РФ на Донбасі

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Виявлений на Донбасі обгорілий ранець російського десантника

Зокрема, правоохоронці виявили у «сірій зоні» частину обгорілого ранця російського десантника

Під час зачистки «сірої зони» у районі н.п. Славне Мар’їнського району Донецької області оперативники Служби безпеки України задокументували факт, який черговий раз підтверджує присутність військовослужбовців збройних сил Росії на території України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Опрацьовуючи інформацію про присутність у «сірій зоні» диверсійної групи терористів «ДНР», правоохоронці виявили на місцевості частину обгорілого ранця десантника (з маркуванням ЗАО «БШГК» г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08). Ранець є елементом бойового спорядження військовослужбовців ЗС РФ, про що вказує клеймо фабрики-виробника та кольорова гама, яка використовується в російській армії», - йдеться у повідомленні.