Минулої доби бойовики встановили рекорд за кількістю обстрілів

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Зона АТО

Бойова активність терористів знов зросла

Минулої доби російсько-терористичні війська на Донбасі встановили рекорд за кількістю обстрілів позицій сил АТО. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби вкотре зросла бойова активність супротивника. Так, кількість обстрілів зросла до 52, що є рекордним показником у новому, 2017-му, році», – сказав він.

Мотузяник також повідомив, що заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння бойовики застосовували на всіх напрямках фронту.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 52 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Унаслідок бойових дій зазнав поранень один український військовослужбовець.