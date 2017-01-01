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    Минулої доби бойовики встановили рекорд за кількістю обстрілів

    • Вчора, 13:38
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    Зона АТО
    Зона АТО

    Бойова активність терористів знов зросла

    Минулої доби російсько-терористичні війська на Донбасі встановили рекорд за кількістю обстрілів позицій сил АТО. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «Минулої доби вкотре зросла бойова активність супротивника. Так, кількість обстрілів зросла до 52, що є рекордним показником у новому, 2017-му, році», – сказав він.

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    Мотузяник також повідомив, що заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння бойовики застосовували на всіх напрямках фронту.

    Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 52 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Унаслідок бойових дій зазнав поранень один український військовослужбовець.

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    бойовики зона АТО Донбас
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