Зона АТО: внаслідок обстрілу поранено українського захисника
- Вчора, 13:16
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Українські захисники
Жоден наш військовослужбовець не загинув
Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій зазнав поранень один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден наш військовослужбовець не загинув, одного було поранено», – сказав він.
Мотузяник уточнив, що це сталося в районі Світлодарської дуги через обстріл.
Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 52 рази вели вогонь по позиціях українських військових.