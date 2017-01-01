Зона АТО: внаслідок обстрілу поранено українського захисника

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Українські захисники

Жоден наш військовослужбовець не загинув

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій зазнав поранень один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден наш військовослужбовець не загинув, одного було поранено», – сказав він.

Мотузяник уточнив, що це сталося в районі Світлодарської дуги через обстріл.

Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 52 рази вели вогонь по позиціях українських військових.