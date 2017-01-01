Бойовики на Донбасі обладнують передову за власний рахунок

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Бойовики на Донбасі

Російське командування ввело систему штрафів для бойовиків-правопорушників

Командування російських військ на Донбасі запровадило систему штрафів для бойовиків за порушення військової дисципліни. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка інформує, що під час раптової перевірки представниками управління 2-го АК ЗС РФ стану служби військ в одному з підрозділів 2-ї окремої мотострілецької бригади (Луганськ) зафіксовано факти перебування військовослужбовців у стані наркотичного сп’яніння.

«Командуванням 2-го АК запроваджено «систему штрафів» військовослужбовців за порушення військової дисципліни у розмірі від тисячі до десяти тисяч російських рублів залежно від «тяжкості» правопорушення. При цьому військовослужбовці 2-го АК здійснюють інженерне обладнання передових позицій за власний рахунок, включаючи закупівлю матеріалів та оплату використання інженерної техніки», – повідомляє ГУР.