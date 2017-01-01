Доба в АТО: двоє українських військових загинули, двоє - поранено

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Бійці АТО

Двоє українських військових отримали контузію

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій два українських воїна загинули, двоє отримали поранення і двоє – контузію», - сказав він.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, минулої доби бойовики 62 рази обстріляли позиції українських військових.