Доба в АТО: двоє українських військових загинули, двоє - поранено
- Сьогодні, 13:22
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Бійці АТО
Двоє українських військових отримали контузію
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій два українських воїна загинули, двоє отримали поранення і двоє – контузію», - сказав він.
Як повідомляв прес-центр штабу АТО, минулої доби бойовики 62 рази обстріляли позиції українських військових.