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    Бойовики нанесли черговий удар по Авдіївці: є поранені серед мешканців

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    Зруйновані будинки в Авдіївці
    Зруйновані будинки в Авдіївці

    Осколкове поранення отримали двоє чоловіків 1967 і 1957 років народження

    Сьогодні, 9 лютого, близько 14:40 бойовики нанесли черговий удар по «старій» частині Авдіївки. Постраждали вул. Соборна та Тургенєва.

    Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Донецькій області, осколкове поранення отримали двоє чоловіків 1967 і 1957 років народження.

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    «В момент обстрілу один з постраждалих - 49-річний місцевий мешканець перебував у власному дворі по вул. Соборній. З пораненнями руки та лопатки його госпіталізовано у міську лікарню. Інший 60-річний чоловік проїжджав повз на велосипеді, коли його зачепило осколком від снаряду, який вибухнув неподалік. Він також доставлений до місцевої лікарні, медики констатували в нього осколкове поранення лівої лобової долі», - інформує поліція.
    Крім того, руйнувань зазнали будинки 12 та 14 по вул. Тургенєва. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
    Правоохоронці обходять район, фіксують пошкодження та виявляють тих, кому може бути потрібна допомога.

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