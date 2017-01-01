Бойовики обстріляли Авдіївку з танку

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Зруйнований будинок в Авдіївці

Зруйновано будинки на двох вулицях міста

Сьогодні, 17 березня, о 15:25 російсько-терористичній війська з танку обстріляли Авдіївку Донецької області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

«Авдіївка. В 15.25 бойовики «ДНР» з танків розстріляли стару частину міста. Зруйновані будинки на вул. Металургів, 95 та Заводській, 63», - написав він.

На щастя, постраждалих серед населення немає. «Люди дивом не постраждали, бо були не в домі, а займалися справами на подвір'ї», - повідомив Аброськін.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 16 березня електропостачання Авдіївки було повністю відновлено. А сьогодні, 17 березня, Донецька фільтрувальна станція почала подавати воду до Авдіївки.