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    Бойовики обстріляли Авдіївку з танку

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    Зруйнований будинок в Авдіївці
    Зруйнований будинок в Авдіївці

    Зруйновано будинки на двох вулицях міста

    Сьогодні, 17 березня, о 15:25 російсько-терористичній війська з танку обстріляли Авдіївку Донецької області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

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    «Авдіївка. В 15.25 бойовики «ДНР» з танків розстріляли стару частину міста. Зруйновані будинки на вул. Металургів, 95 та Заводській, 63», - написав він.

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    Бойовики обстріляли Авдіївку з танку
    Бойовики обстріляли Авдіївку з танку
    Бойовики обстріляли Авдіївку з танку
    Бойовики обстріляли Авдіївку з танку
    Бойовики обстріляли Авдіївку з танку

    На щастя, постраждалих серед населення немає. «Люди дивом не постраждали, бо були не в домі, а займалися справами на подвір'ї», - повідомив Аброськін.

    На місці працює слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, 16 березня електропостачання Авдіївки було повністю відновлено. А сьогодні, 17 березня, Донецька фільтрувальна станція почала подавати воду до Авдіївки.

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