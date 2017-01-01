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    Бойовики обстріляли Мар'їнку і Красногорівку: пошкоджені житлові будинки

    • Сьогодні, 22:12
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    Всі виявлені факти обстрілів кваліфіковані за ст. 258 «Терористичний акт» КК України

    В результаті обстрілів бойовиками Мар'їнці і Красногорівки в Донецькій області були пошкоджені житлові будинки. Про це повідомляється на сайті ГУ НП Донецької обл.

    «Цієї ночі в Мар'їнці та місцями в Красногорівці бойовики жорстоко обстрілювали житлові квартали міста. Три будинки зазнали значних руйнувань. Пошкоджено вікна, дахи і сільськогосподарські будівлі. По вулиці Лермонтова в Красногорівці зруйнований гараж місцевого жителя», – відзначили в поліції.

    Правоохоронці також підкреслили, що спецгрупа поліцейських цілодобово чергує у цих населених пунктах, допомагає місцевим жителям та вживає заходів щодо запобігання мародерства.

    Всі виявлені факти кваліфіковані за ст. 258 «Терористичний акт» КК України.

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