Бойовики обстріляли Мар'їнку і Красногорівку: пошкоджені житлові будинки

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Всі виявлені факти обстрілів кваліфіковані за ст. 258 «Терористичний акт» КК України

В результаті обстрілів бойовиками Мар'їнці і Красногорівки в Донецькій області були пошкоджені житлові будинки. Про це повідомляється на сайті ГУ НП Донецької обл.

«Цієї ночі в Мар'їнці та місцями в Красногорівці бойовики жорстоко обстрілювали житлові квартали міста. Три будинки зазнали значних руйнувань. Пошкоджено вікна, дахи і сільськогосподарські будівлі. По вулиці Лермонтова в Красногорівці зруйнований гараж місцевого жителя», – відзначили в поліції.

Правоохоронці також підкреслили, що спецгрупа поліцейських цілодобово чергує у цих населених пунктах, допомагає місцевим жителям та вживає заходів щодо запобігання мародерства.

Всі виявлені факти кваліфіковані за ст. 258 «Терористичний акт» КК України.