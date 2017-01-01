Бойовики обстріляли Мар'їнку: поранено двох місцевих жителів

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Поранення середньої важкості отримала 20-річна дівчина і 71-річний чоловік

В результаті сьогоднішнього обстрілу Мар'їнки поранені двоє місцевих жителів, бойовики вели вогонь з мінометів, повідомив в Facebook начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«У Мар'їнці, близько 16:20 під час обстрілу з мінометів бойовиками міста, район вул. Прокоф'єва, осколкові поранення отримали дівчина, 1997 р. н. і чоловік, 1946 р. н. Дівчина йшла по вулиці, а чоловік у цей час проїжджав на велосипеді. Обох постраждалих доставили в Курахівську лікарню», - написав Аброськін.

Про обстріл міста також повідомив голова Донецької ОДА Павло Жебрівський.

«Близько 18:00 російські окупанти знову обстріляли Мар'їнку. Дві міни розірвались у житловому кварталі на вулиці Прокоф'єва. Поранення середньої важкості отримала 20-річна дівчина і 71-річний чоловік. Зараз їх обох доставили в лікарню у Красногорівку. Інформація уточнюється», - написав він.