Росія посилила режим перетину кордону для українців
- Сьогодні, 20:37
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Сьогодні російські прикордонники не пропустили 81 громадянина України
У четвер, 12 січня, упродовж дня у пункті пропуску «Троєборне» РФ (навпроти пункту пропуску «Бачівськ») російські прикордонники не пропустили 81 громадянина України. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.
«Схоже, Росія знову посилила режим перетину кордону для українців. Звичайно, неофіційно. Впродовж дня у пункті пропуску «Троєборне» РФ (навпроти пункту пропуску «Бачівськ»), російські прикордонники не пропустили 81 громадянина України. Зі слів останніх, підставою стала, нібито, відсутність належного грошового забезпечення. В той же час офіційні відмови у перетині кордону російські прикордонники видали лише 6 українцям», - написав він.
Наразі Держприкордонслужба України поінформувала про ситуацію усі зацікавлені правоохоронні органи держави та МЗС, повідомив Слободян.