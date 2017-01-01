Бойовики обстріляли Трудівське із забороненої артилерії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

АТО на Донбасі

Пошкоджені три авто представників волонтерських організацій

Російсько-окупаційні війська 17 лютого близько 22.00 нанесли артилерійський удар по населеному пункту Трудівське, що на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«За попередніми даними противник застосовував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібру 122 міліметри. Артилерійський обстріл населеного пункту вівся з двох напрямків», - йдеться в повідомленні.





Внаслідок обстрілу знищено один автомобіль та пошкоджено 7 одиниць автомобільної техніки. Крім того, пошкоджень зазнали 3 автомобіліпредставників волонтерських організацій.

За даними штабу АТО, втрат серед військовослужбовців та цивільних немає. Інформація уточнюється.

Загалом за минулу добу зафіксовано 73 обстріли. Чотирьох наших військових поранено.