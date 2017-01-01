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    Бойовики обстріляли Трудівське із забороненої артилерії

    • Сьогодні, 08:50
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    АТО на Донбасі
    АТО на Донбасі

    Пошкоджені три авто представників волонтерських організацій

    Російсько-окупаційні війська 17 лютого близько 22.00 нанесли артилерійський удар по населеному пункту Трудівське, що на Маріупольському напрямку.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «За попередніми даними противник застосовував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібру 122 міліметри. Артилерійський обстріл населеного пункту вівся з двох напрямків», - йдеться в повідомленні.

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    Внаслідок обстрілу знищено один автомобіль та пошкоджено 7 одиниць автомобільної техніки. Крім того, пошкоджень зазнали 3 автомобіліпредставників волонтерських організацій.

    За даними штабу АТО, втрат серед військовослужбовців та цивільних немає. Інформація уточнюється.

    Загалом за минулу добу зафіксовано 73 обстріли. Чотирьох наших військових поранено.

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