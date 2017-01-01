Бойовики обстріляли з «Градів» і важкої артилерії Водяне під Маріуполем

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Одного українського військового сьогодні було поранено

Станом на 18 годину бойовики 27 разів обстріляли позиції ЗСУ. Одного нашого військового поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Загалом, станом на 18 годину зафіксовано 27 обстрілів. Одного нашого військового поранено», - зазначається у повідомленні.

Як поінформували у штабі АТО, на Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок Град «Партизан», а також з артилерії калібру 122 міліметри та мінометів різних калібрів російсько-терористичні війська обстрілювали Водяне. З мінометів - Лебединське та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по Гнутовому та Павлополю.

На Донецькому напрямку бойовики з мінометів калібру 82 міліметри обстріляли Луганське, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Опитне, Піски, Зайцеве та Луганське. По Луганському вели вогонь БМП противника.