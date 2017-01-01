  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики порушують рішення контактної групи про тишу в зоні АТО (відео)

    • Сьогодні, 15:55
    • Розсилка
    Обстріл бойовиками українських позицій
    Обстріл бойовиками українських позицій

    Станом на 15:30 вже зафіксовано дев’ять обстрілів з боку бойовиків у напрямку населених пунктів Водяне, Талаківка, Катеринів та Чермалик

    Незаконні збройні формування ОРДО порушують рішення Трьохсторонньої контактної групи від 12 квітня щодо режиму повної тиші. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Українська сторона СЦКК констатує, що, незважаючи на домовленості, досягнуті під час засідання Трьохсторонньої контактної групи 12 квітня цього року щодо режиму повної тиші, починаючи з 10.00 13 квітня, незаконні збройні формування ОРДО здійснюють обстріли позицій Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.
    За даними штабу, сьогодні станом на 15:30 вже зафіксовано дев’ять обстрілів з боку бойовиків у напрямку населених пунктів Водяне, Талаківка, Катеринів та Чермалик із застосуванням артилерії калібру 122 мм, протитанкового ракетного комплексу, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районах населених пунктів Водяне і Талаківка працював ворожий снайпер.

    Прес-служба Міністерства оборони України оприлюднила відео обстрілів бойовиками Водяного:

    «Даний факт свідчить про провокаційні дії з боку НЗФ ОРДО щодо створення передумов для подальшого загострення конфлікту на сході країни», - зазначає штаб АТО.
    Він підкреслює, що українська сторона твердо стоїть на позиції виконання всіма сторонами всіх пунктів Мінських домовленостей та неухильно виконує всі взяті на себе зобов'язання.
    «Разом з тим, в разі виникнення безпосередньої загрози життю і здоров’ю наших захисників, командирами буде прийнято рішення на адекватну відповідь в бік противника», - додають у штабі.

    Нагадаємо, 12 квітня у Мінську Тристороння контактна група підтвердила прихильність рішенню про повне дотримання режиму припинення вогню напередодні Великодніх свят.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ