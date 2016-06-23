Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку – Жебрівський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Жебрівського, є попередня інформація про режим тиші о 12:00

Станом на 11:40 бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку із важкого озброєння. Режиму тиші досі нема. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова в Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За словами Жебрівського, російська сторона досі не надала письмового підтвердження режиму припинення вогню. «Є попередня інформація про настання режиму тиші о 12:00. Ремонтні бригади готові одразу розпочати роботи з відновлення ліній електропередач», – зазначив Жебрівський.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. Поранено чоловіка, внаслідок прямих влучань пошкоджено чотири будинки та шість квартир у п’ятиповерхівці. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.