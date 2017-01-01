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    Бойовики розповіли, де братимуть сировину для «віджатих» заводів

    • Сьогодні, 05:12
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    Бойовики «віджали» близько сорока підприємств, які були в українській юрисдикції

    Окупанти Донбасу сировину для привласнених металургійних заводів збираються завозити з Росії.

    Як заявив під час візиту на «Юзівський металургійний завод» ватажок бойовиків Олександр Захарченко, першу сировину для привласнених заводів бойовики розраховують отримати з РФ вже цього тижня.

    Про це повідомляє 7days.

    Так званий «глава ДНР» заявив, що вже 1 березня до обіду бойовики «віджали» близько сорока підприємств, які були в українській юрисдикції.

    Додамо, що привласнені бойовиками «ДНР» заводи та інші підприємства загалом не становлять замкнутого циклу необхідного для металургійного виробництва. 

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