Бойовики розповіли, де братимуть сировину для «віджатих» заводів
- Сьогодні, 05:12
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Бойовики «віджали» близько сорока підприємств, які були в українській юрисдикціїОкупанти Донбасу сировину для привласнених металургійних заводів збираються завозити з Росії.
Як заявив під час візиту на «Юзівський металургійний завод» ватажок бойовиків Олександр Захарченко, першу сировину для привласнених заводів бойовики розраховують отримати з РФ вже цього тижня.
Про це повідомляє 7days.
Так званий «глава ДНР» заявив, що вже 1 березня до обіду бойовики «віджали» близько сорока підприємств, які були в українській юрисдикції.
Додамо, що привласнені бойовиками «ДНР» заводи та інші підприємства загалом не становлять замкнутого циклу необхідного для металургійного виробництва.