Савченко про свою поїздку до бойовиків: То була така спецоперація

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Савченко запевнила, що перетнула лінію розмежування без Рубана

Народний депутат Надія Савченко заявила, що її візит на Донбас був підготовленою спецоперацією.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу «112-Україна» у середу ввечері.

«Немає у нас дірок в лінії фронту, якщо немає наказу зверху. Добре у нас несуть наші хлопці та командири службу, і якщо я туди пройшла - отже, то, напевно, була така операція. І якщо про неї не говорять люди, які про неї знають, значить цього не треба», - заявила Савченко.

Вона запевнила, що перетнула лінію розмежування без голови Центру визволення полонених ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.

«Він перетинав лінію розмежування на машині. Я з ним не була», - сказала вона.

Раніше Савченко заявляла, що її візит у непідконтрольний Києву Донецьк узгоджувався в Москві.

Нагадаємо, Савченко побувала в окупованому Донецьку разом із Володимиром Рубаном.

Савченко стверджує, що українська влада готує диверсію проти неї з метою «зачистки». Крім того, вона заявила, що потрапила на непідконтрольну територію стежками, якими возять контрабанду. Вона зазначила, що не переходила лінію розмежування з Володимиром Рубаном, керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус».

27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі. Раніше СБУ провела опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Сьогодні в СБУ заявили, що у дозволі на перетин лінії зіткнення з ОРДЛО Рубан вказав мету поїздки не переговори для обміну заручників, а догляд за квартирою тещі.