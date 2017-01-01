Савченко про свою поїздку до бойовиків: То була така спецоперація
- Вчора, 23:30
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Савченко запевнила, що перетнула лінію розмежування без РубанаНародний депутат Надія Савченко заявила, що її візит на Донбас був підготовленою спецоперацією.
Про це вона сказала в ефірі телеканалу «112-Україна» у середу ввечері.
«Немає у нас дірок в лінії фронту, якщо немає наказу зверху. Добре у нас несуть наші хлопці та командири службу, і якщо я туди пройшла - отже, то, напевно, була така операція. І якщо про неї не говорять люди, які про неї знають, значить цього не треба», - заявила Савченко.
Вона запевнила, що перетнула лінію розмежування без голови Центру визволення полонених ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана.
«Він перетинав лінію розмежування на машині. Я з ним не була», - сказала вона.
Раніше Савченко заявляла, що її візит у непідконтрольний Києву Донецьк узгоджувався в Москві.
Нагадаємо, Савченко побувала в окупованому Донецьку разом із Володимиром Рубаном.
Савченко стверджує, що українська влада готує диверсію проти неї з метою «зачистки». Крім того, вона заявила, що потрапила на непідконтрольну територію стежками, якими возять контрабанду. Вона зазначила, що не переходила лінію розмежування з Володимиром Рубаном, керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус».
27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі. Раніше СБУ провела опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.
Сьогодні в СБУ заявили, що у дозволі на перетин лінії зіткнення з ОРДЛО Рубан вказав мету поїздки не переговори для обміну заручників, а догляд за квартирою тещі.