Українські бійці знищили розвідувальну групу терористів, – волонтер
- Сьогодні, 02:19
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Ворог атакував з мінометів та БМП-1, але українські бійці зуміли дати гідну відсіч
Ввечері 1 березня різко загострилась ситуація по усій лінії фронту. Зокрема, гаряче в районі Світлодарської дуги.
Про це заявив волонтер Юрій Мисягін.
Ворог атакував з мінометів та БМП-1. Однак, українські бійці зуміли дати гідну відсіч.
«Так, за даними волонтера, українським воїнам вдалось знищити передову розвідувальну групу ворога. Все, відвоювалися «орки». Немає у них більше передової розвідувальної групи»,– написав волонтер.
Також, близько опівночі Мисягін повідомив, що терористи в цьому районі вже просять перемир’я.
«Просто вірте в нашу армію», – додав волонтер.