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    Українські бійці знищили розвідувальну групу терористів, – волонтер

    • Сьогодні, 02:19
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    Ворог атакував з мінометів та БМП-1, але українські бійці зуміли дати гідну відсіч

    Ввечері 1 березня різко загострилась ситуація по усій лінії фронту. Зокрема, гаряче в районі Світлодарської дуги.

    Про це заявив волонтер Юрій Мисягін.

    Ворог атакував з мінометів та БМП-1. Однак, українські бійці зуміли дати гідну відсіч.

    «Так, за даними волонтера, українським воїнам вдалось знищити передову розвідувальну групу ворога. Все, відвоювалися «орки». Немає у них більше передової розвідувальної групи»,– написав волонтер.

    Також, близько опівночі Мисягін повідомив, що терористи в цьому районі вже просять перемир’я.

    «Просто вірте в нашу армію», – додав волонтер.

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