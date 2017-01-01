Українські бійці знищили розвідувальну групу терористів, – волонтер

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Ворог атакував з мінометів та БМП-1, але українські бійці зуміли дати гідну відсіч

Ввечері 1 березня різко загострилась ситуація по усій лінії фронту. Зокрема, гаряче в районі Світлодарської дуги.

Про це заявив волонтер Юрій Мисягін.

Ворог атакував з мінометів та БМП-1. Однак, українські бійці зуміли дати гідну відсіч.

«Так, за даними волонтера, українським воїнам вдалось знищити передову розвідувальну групу ворога. Все, відвоювалися «орки». Немає у них більше передової розвідувальної групи»,– написав волонтер.

Також, близько опівночі Мисягін повідомив, що терористи в цьому районі вже просять перемир’я.

«Просто вірте в нашу армію», – додав волонтер.