Бойовики стріляли по пункту пропуску «Мар’їнка»
- Сьогодні, 09:46
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Терористи вели вогонь із гранатомета й стрілецької зброї
Незаконні збройні формування 17 лютого вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка».
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Вогонь терористи відкрили о 19.10 із гранатомету та зі стрілецької зброї, а також відбулось 2 розриви гранат в 50 м від КрП. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території», - йдеться в повідомленні.
За даними ДПСУ, постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.
Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.
Нагадаэмо, бойовики 17 лютого близько 22.00 також нанесли артилерійський удар по населеному пункту Трудівське, що на Маріупольському напрямку. Терористи стріляли із забороненої Мінськими угодами 122-мм артилерії.