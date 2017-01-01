Бойовики стріляли по пункту пропуску «Мар’їнка»

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Мар'їнка

Терористи вели вогонь із гранатомета й стрілецької зброї

Незаконні збройні формування 17 лютого вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка».

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Вогонь терористи відкрили о 19.10 із гранатомету та зі стрілецької зброї, а також відбулось 2 розриви гранат в 50 м від КрП. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території», - йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.

Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаэмо, бойовики 17 лютого близько 22.00 також нанесли артилерійський удар по населеному пункту Трудівське, що на Маріупольському напрямку. Терористи стріляли із забороненої Мінськими угодами 122-мм артилерії.