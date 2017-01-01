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    Бойовики стріляли по пункту пропуску «Мар’їнка»

    • Сьогодні, 09:46
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    Мар'їнка
    Мар'їнка

    Терористи вели вогонь із гранатомета й стрілецької зброї

    Незаконні збройні формування 17 лютого вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка».

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «Вогонь терористи відкрили о 19.10 із гранатомету та зі стрілецької зброї, а також відбулось 2 розриви гранат в 50 м від КрП. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території», - йдеться в повідомленні.

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    За даними ДПСУ, постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.

    Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

    Нагадаэмо, бойовики 17 лютого близько 22.00 також нанесли артилерійський удар по населеному пункту Трудівське, що на Маріупольському напрямку. Терористи стріляли із забороненої Мінськими угодами 122-мм артилерії.

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