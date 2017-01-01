Бойовики відкрили стрілянину і кинули гранату біля автомобіля місії ОБСЄ

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Біля Катеринівки бойовики влаштували чергову провокацію щодо спостерігачів місії ОБСЄ

Сьогодні, 25 лютого, о 11:40 неподалік населеного пункту Катеринівка члени незаконних збройних формувань ОРЛО вчинили чергову збройну провокацію щодо представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

«Після здійснення патрулювання у зазначеному населеному пункті два автомобілі СММ ОБСЄ були зупинені невідомою особою у балаклаві та військовій формі із розпізнавальними знаками «Новоросія». На запитання патруля хто він і де його командир, чоловік відповів, що командир знаходиться у населеному пункті Первомайськ. Згодом з будівлі вийшла ще одна озброєна автоматом людина та відкрила стрільбу у повітря, після чого патруль Місії сів у машину та виїхав у напрямку населеного пункту Золоте. Проїхавши близько 50 метрів позаду автомобілів пролунало 2 вибухи від гранат», - йдеться у повідомленні.

На КПВВ «Золоте» представники СММ ОБСЄ про вказаний випадок повідомили офіцера спостережного пункту «Гора» української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню.

Особовий склад патруля СММ ОБСЄ та автомобільна техніка не постраждали.

Крім того, перебуваючи на КПВВ «Золоте», тим же патрулем СММ ОБСЄ о 12:55 зафіксовано порушення припинення вогню бойовиками НЗФ ОРЛО зі стрілецької зброї та АГС у напрямку Первомайськ – Золоте.