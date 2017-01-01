На Донбасі отримали поранення і травми 16 українських бійців
- Сьогодні, 17:21
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Українські бійці
Загиблих серед українських військовослужбовців немає
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті активних бойових дій отримали поранення і травми 16 українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу в результаті активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, однак 16 отримали поранення і травми», - сказав він.
Як повідомлялося, минулої доби бойовики на Донбасі 92 рази обстріляли українські позиції.