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    На Донбасі отримали поранення і травми 16 українських бійців

    • Сьогодні, 17:21
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    Українські бійці
    Українські бійці

    Загиблих серед українських військовослужбовців немає

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті активних бойових дій отримали поранення і травми 16 українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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    «За минулу добу в результаті активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, однак 16 отримали поранення і травми», - сказав він.

    Як повідомлялося, минулої доби бойовики на Донбасі 92 рази обстріляли українські позиції.

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