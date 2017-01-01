Доба в АТО: рекордні 92 ворожі обстріли, 12 українських військових поранено

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Артилерія

Терористи використовували міномети, танк, гранатомет, БМП та стрілецьку зброю

Минулої доби, 24 лютого, бойовики на Донбасі 92 рази обстріляли українські позиції, дванадцять наших військових поранено, четверо травмовано. Про сьогодні повідомили у прес-центрі штабу АТО.

«Російсько-окупаційні війська вперто продовжують демонструвати всьому світові ігнорування будь-яких досягнутих домовленостей щодо припинення вогню», - заявилив українському штабі.

Повідомляється, що на Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерії бойовики обстрілювали Павлопіль та Гнутове. Зі 120 міліметрових мінометів – Красногорівку, Гнутове та Широкине. Під вогонь 82 мм мінометів потрапило Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї терористи вели вогонь по Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутовому, та Широкиному. По Широкиному та Павлополю вогонь вели з БМП противника.

На Донецькому напрямку зі 122 мм артилерії окупанти гатили по Верхньоторецькому. З мінометів різних калібрів неодноразово обстрілювали Троїцьке, Піски, Луганське, Дачу, Зайцеве, Кам’янку, Новоселівку, Верхньоторецьке, Авдіївку.

Також, протягом усього дня з гранатометів противник стріляв по Авдіївці, Дачах, Майорську, Зайцевому, Пісках, Луганському. З танків гатили по Пісках та Кам’янці, Луганське обстріляли з БМП.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, та стрілецької зброї ворог гатив по Новоолександрівці, Троїцькому та Новозванівці. Також, по Новозванівці окупанти вели вогонь з БМП.