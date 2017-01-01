Бойовики відмовилися припинити обстріли заради ремонту лінії електропередач в Авдіївці

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На відновлення ЛЕП ремонтникам вистачило б дві-три години

Російська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) знову відмовилася давати офіційний лист для гарантії безпеки електрикам, які повинні відновити прорвану ЛЕП в Авдіївці. Про це повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

«Обстріли тривають. Увечері стріляли, вранці стріляють. До відновлення лінії поки не приступили. Бригади ДТЕК на місці, дві бригади приїхали, чекають дозволу, але поки його немає. Вони (ремонтники, - ред.) повинні отримати офіційний папір від СЦКК. Без неї виходити на лінії не можна, тому що це небезпечно. Вчора було офіційно відмовлено, тому що тут йде стрілянина. Хоча досить 2-3 годин на відновлення», - заявив Магомедов.

Як повідомляє директор коксохіму, теплопостачання у місто є, температура в квартирах коливається від 15 до 18 градусів.

Нагадаємо, раніше глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що станом на 8:00 російська сторона в СЦКК все ще не надала письмових гарантій припинення вогню для усунення поривів ліній електропередач біля Авдіївки. «Ми подали новий запит. Ремонтні бригади готові в будь-який момент вийти на ремонт ЛЕП», - сказав він.