Бойовики зранку гатять по українських військових під Авдіївкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обстріли бойовиками позицій сил АТО

У самій Авдіївці наразі спокійно

Сьогодні близько шостої години ранку російсько-терористичні війська активізували обстріли позицій українських військ на околицях Авдіївки. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Близько 6-ї ранку рашисти активізували обстріли позиції наших військових на околицях Авдіївки. У самому місті – спокійно», - написав він.



Крім того, Жебрівський повідомив, що станом на 8:00 російська сторона в СЦКК все ще не надала письмових гарантій припинення вогню для усунення поривів ліній електропередач біля Авдіївки. «Ми подали новий запит. Ремонтні бригади готові в будь-який момент вийти на ремонт ЛЕП», - сказав він.

Жебрівський додав, що зранку розпочалось навчання у школах міста, відкриваються також дошкільні заклади.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Очікувалося, що російська сторона в СЦКК сьогодні вранці надасть письмові гарантії припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП.

Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.