Бойовики відправили українського вченого Козловського до колонії

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Український вчений Ігор Козловський

Ігоря Козловського перевели в Микитівську виправну колонію №87, до місця виконання покарання

Бойовики перемістили незаконно утримуваного в «ДНР» відомого українського вченого Ігоря Козловського з Донецька в Микитівську виправну колонію №87 у Горлівці. Про це повідомив племінник Козловського Денис в коментарі Укрінформу.

«Нам стало відомо, що його перевели в Микитівську виправну колонію №87, до місця виконання покарання», - сказав племінник.

Він також зазначив, що до цього в'язень перебував у місці попереднього тримання - в СІЗО в місті Донецьку.

Денис Козловський підкреслив, що умови утримання Ігоря Анатолійовича поки невідомі, за попередньою інформацією, він знаходиться в карантині (коли заарештований (засуджений) потрапляє у в'язницю, проходить медичне обстеження, санобробку і чекає розподілу в камеру).

Нагадаємо, українського вченого Ігоря Козловського затримали 27 січня 2016 року, коли він вийшов з квартири винести сміття. На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську раніше порушувалося питання про звільнення вченого, проте сторона ОРДО не включала його до списків на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито «громадянином ДНР».

2 травня 2017 року так званий військовий трибунал «ДНР» виніс ухвалу і засудив незаконно утримуваного у СІЗО «ДНР» українського вченого Ігоря Козловського до майже трьох років позбавлення волі.

У Службі безпеки України заявляли, що вони розробляють план звільнення вченого.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представники ОРДЛО погодилися включити Ігоря Козловського в остаточні списки полонених на обмін.«громадянином ДНР».

Ігор Козловський - автор понад 50 наукових книг, понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, періодичних виданнях. Понад 25 років пропрацював у Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного фахівця у справах релігії, викладав у ВНЗ Донецька.

За свою миротворчу діяльність нагороджений медаллю Австрійського товариства Альберта Швейцера.