Бойовики випустили в бік Маріуполя понад 130 мін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські війська дали противнику адекватну відповідь, що дозволило знизити інтенсивність бойових дій та поставити бойовиків на місце

Минулої доби ворог випустив понад 130 мінометних мін, 56 артснарядів, кілька боєприпасів з переносної установки «Град-Партизан» по позиціях українських військових на маріупольському напрямку, ділянка Павлопіль — Широкіне.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Вчора бойові дії велися тільки на ділянці фронту Павлопіль — Широкине. Найбільше дісталося Водяному та Широкиному. Противник випустив по наших позиціях понад 130 мінометних мін, 56 артснарядів, кілька боєприпасів з переносної установки «Град-Партизан». 2 найпотужніших сеанси обстрілів з важкого озброєння сталися вранці (між 6 та 7 годиною) та ввечері (між 15 та 17 годиною 30 хвилин)”, — сказав він.

Також він зазначив, що українські війська дали противнику адекватну відповідь, що дозволило знизити інтенсивність бойових дій та поставити бойовиків на місце.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 32 ворожих обстріли, зокрема 7 — з важкого озброєння.