До Росії з Донбасу втекли дві групи озброєних «козаків»

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Серед терористів на Донбасі почастішали випадки дезертирства

З окупованого Донбасу до Росії втекли представники так званих козачих формувань, прихопивши із собою штатну зброю.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Відзначається збільшення кількості випадків дезертирства та повернення зі зброєю з окупованої території Донбасу до РФ представників т.зв. козачих формувань. З 20 лютого ц.р. триває пошук двох груп козаків, які зі штатною зброєю самовільно залишили місця розташування підрозділів», – ідеться в повідомленні.

Розвідка також повідомила, що командир «ЛНР» помер від передозування наркотиками.

Раніше повідомлялось, що серед бойовиків на Донбасі зростає кількість наркоманів.

Нагадаємо, бойовики продовжують застосовувати «Гради» та артилерію: поранено військового.

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