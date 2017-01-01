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    Бойовики вкотре обстріляли контрольний пост «Мар'їнка»

    • Сьогодні, 10:40
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    <p>КП &laquo;Мар'їнка&raquo;</p>

    КП «Мар'їнка»

    Незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції, на яких несуть службу прикордонники та військовослужбовці Збройних сил України

    У неділю, 12 лютого, ввечері з боку н.п. Олександрівка, що на неконтрольованій території, в напрямку контрольного поста «Мар'їнка» бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї та гранатометів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

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    «За 50 метрів від блокпосту розірвалися близько 10 гранат. Ніхто з українських військових не постраждав», – ідеться у повідомленні.

    Прикордонники нагадують, що з початку місяця російські найманці неодноразово обстрілювали блокпост «Мар'їнка». «Крім того, з мінометів та великокаліберної зброї терористи нещодавно відкривали вогонь по однойменному контрольному пункту в’їзду-виїзду. Тоді було пошкоджено один зі службових модулів, який прикордонники замінили, ще один модуль довелося ремонтувати», – інформує ДПСУ.

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