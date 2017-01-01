Бойовики все частіше напиваються та хуліганять, - розвідка

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ЗС РФ використовують схильність підпорядкованого особового складу до зловживання алкоголю для власного збагачення

Не зважаючи на залучення спеціальних підрозділів т.зв. «республіканської гвардії ДНР» до підтримання правопорядку в місцях дислокації військ, продовжує збільшуватись кількість безчинств та хуліганських дій скоєних військовослужбовцями у стані алкогольного сп’яніння. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«При цьому командування 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ використовує схильність підпорядкованого особового складу до зловживання алкоголю для власного збагачення. Так, «дозвіл на пияцтво» бажаючому коштує 3 тисячі російських рублів», - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялось, з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ спостерігається збільшення кількості злочинів з використанням вогнепальної зброї.