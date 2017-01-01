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    Бойовики вже понад 750 разів порушили черговий режим припинення вогню

    • Вчора, 19:49
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    <p>Бойовики застосовують &laquo;Град&raquo;</p>

    Бойовики застосовують «Град»

    Інтенсивність обстрілів збільшується, заявили в Генштабі ЗСУ

    З часу вступу в дію останніх домовленостей про режим припинення вогню на Донбасі бойовики порушили його понад 750 разів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин.

    «24 грудня був оголошений режим припинення вогню. З того часу і по сьогодні бойовики здійснили понад 750 порушень. Щодня фіксуємо близько 50 обстрілів. Інтенсивність обстрілів збільшується», – розповів він.

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    За його словами, бойовики також застосовують важке озброєння, атакуючи позиції українських військовослужбовців.

    «Вчора навіть були застосовані системи залпового вогню – «Град» П. Це було на луганському напрямку, біля села Сизе», – додав Волошин.

    Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

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