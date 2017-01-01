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    Сьогодні на Донбасі один український боєць загинув, двох поранено

    • Вчора, 18:15
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    Українські захисники на Донбасі
    Українські захисники на Донбасі

    За день бойовики здійснили 26 обстрілів

    Сьогодні з опівночі до 18:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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    «На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці. З гранатометів різних калібрів – по Мар’їнці, Водяному, Талаківці та Широкиному. Зі стрілецької зброї – по Павлополю та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер», - йдеться в повідомленні.

    На луганському напрямку по Новозванівці бойовики вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів. 
    «На донецькому – з мінометів різних калібрів по Авдіївці, Крутій Балці, Опитному та Зайцевому. По Опитному вогонь вела і БМП противника», - інформує штаб АТО.

    Повідомляється, що серед наших військових двоє поранених, один військовий загинув.

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