Сьогодні на Донбасі один український боєць загинув, двох поранено

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Українські захисники на Донбасі

За день бойовики здійснили 26 обстрілів

Сьогодні з опівночі до 18:00 російсько-окупаційні війська на Донбасі 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці. З гранатометів різних калібрів – по Мар’їнці, Водяному, Талаківці та Широкиному. Зі стрілецької зброї – по Павлополю та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер», - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку по Новозванівці бойовики вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів.

«На донецькому – з мінометів різних калібрів по Авдіївці, Крутій Балці, Опитному та Зайцевому. По Опитному вогонь вела і БМП противника», - інформує штаб АТО.

Повідомляється, що серед наших військових двоє поранених, один військовий загинув.