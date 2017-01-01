Багатоповерхівка в Авдіївці опинилась під загрозою обвалу після обстрілу бойовиків

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Оперативний штаб відпрацьовує питання щодо відселення людей з аварійного будинку

Один з будинків Авдіївки, в який вчора влучив снаряд бойовиків, може бути зруйнований

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«У будинку в Авдіївці на вулиці Гагаріна, в який учора влучив снаряд, пішло зміщення панельних плит зовнішньої стіни. Частина стіни на 5-му поверсі осунулась. Є загроза руйнування будинку і загроза для мешканців», - наголосив він.

За словами Жебрівського, наразі у цьому місці перекрито дорогу, щоб запобігти вібраціям від руху вантажного транспорту. Тим часом оперативний штаб відпрацьовує питання щодо відселення людей з аварійного будинку.

16 лютого терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки, в результаті чого загинула людина.

Після вчорашнього обстрілу бойовиками Авдіївки серед мирних жителів міста загинув 1 чоловік, ще 2 людей були поранені.

Також повідомлялося, що в Авдіївці під завалами будинку може перебувати жінка.