Багатоповерхівка в Авдіївці опинилась під загрозою обвалу після обстрілу бойовиків
- Сьогодні, 13:54
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Оперативний штаб відпрацьовує питання щодо відселення людей з аварійного будинку
Один з будинків Авдіївки, в який вчора влучив снаряд бойовиків, може бути зруйнований
Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
«У будинку в Авдіївці на вулиці Гагаріна, в який учора влучив снаряд, пішло зміщення панельних плит зовнішньої стіни. Частина стіни на 5-му поверсі осунулась. Є загроза руйнування будинку і загроза для мешканців», - наголосив він.
За словами Жебрівського, наразі у цьому місці перекрито дорогу, щоб запобігти вібраціям від руху вантажного транспорту. Тим часом оперативний штаб відпрацьовує питання щодо відселення людей з аварійного будинку.
16 лютого терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки, в результаті чого загинула людина.
Після вчорашнього обстрілу бойовиками Авдіївки серед мирних жителів міста загинув 1 чоловік, ще 2 людей були поранені.
Також повідомлялося, що в Авдіївці під завалами будинку може перебувати жінка.