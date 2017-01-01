Британія вимагатиме від країн Великої сімки ввести нові санкції проти Росії - The Times



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Санкції

Введення нових санкцій зумовлене підтримкою РФ сирійського режиму

Великобританія має намір домагатися від партнерів по Великій сімці прийняття нових санкцій проти Росії за підтримку сирійського режиму, який, на її думку, застосував хімічну зброю в провінції Ідліб, повідомляє газета The Times.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон буде вимагати від західних країн «дуже жорстких санкцій у вигляді покарання за хімічну атаку на контрольованій повстанцями території ... Документ з санкціями підготовлений до засідання глав МЗС G7, яке пройде в провінції Лукка, Італія», - пише видання.

Санкції, на думку британського міністра, повинні бути введені, якщо Москва не відмовиться від підтримки президента Сирії Башара Асада.

Пропозиції про посилення санкцій відносно Росії звучать і в Вашингтоні. Так, сенатор Берні Сандерс - однопартієць і опонент Хілларі Клінтон в президентській гонці - вважає, що посилення режиму санкції може змусити Москву активізувати зусилля по політичного рішення сирійської проблеми і відмовитися від підтримки Асада.

В ефірі телеканалу NBC сенатор заявив, що посилення санкцій зробить Росію більш поступливою на переговорах по сирійському врегулюванню, яке повинно здійснюватися тільки політичними засобами.

На його думку, односторонні дії і військова інтервенція в Сирії зроблять конфлікт затяжним.

«Главком» повідомляв, що в суботу міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував візит у Москву, призначений на 10 квітня.

Джонсон висловив жаль, що Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада навіть після газової атаки на місто Хан-Шейхун в Сирії. Він закликав Росію зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не сталося.

Міністерство закордонних справ Росії назвало «абсурдним» приводом скасування візиту глави МЗС Британії Бориса Джонсона до Москви.

Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон також заявив, що Росія винна у кожній смерті цивільного від хімічної атаки, що була здійснена минулого тижня в Сирії.

Джерело: Інтерфакс-Україна