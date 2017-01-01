Міністр оборони Великобританії: Росія винна у кожній смерті від хіматаки в Сирії

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Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон

Міністр Майкл Феллон стверджує, що Кремль несе відповідальність за події в Сириї

Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон заявив, що Росія винна у кожній смерті цивільного від хімічної атаки, що була здійснена минулого тижня в Сирії.

У статті для the Sunday Times Феллон написав, що Кремль несе відповідальність як поручитель і головний захисник режиму президента Башара Асада, повідомляє ВВС.

Феллон заявив, що газова атака, що відбулась минулого вівторка, була «варварською, аморальною і незаконною» і відповідь в якості ракетного удару президента США Дональда Трампа була правильним рішенням.

Стосовно Росії Феллон написав, що цей військовий злочин стався у них на очах.

«За останні кілька років вони мали всі можливості натиснути на важелі і зупинити цю громадянську війну. Росія повинна показати рішучість, щоб примусити цей режим до послуху», - написав міністр.

«Посилаючи ракети «Томагавк» для атаки аеродрому, літаків і обладнання, які, як вважають, були використанні для хіматаки, він (Трамп-ред.) послав потужний сигнал сирійському режимові, щоб той двічі подумав перш ніж використовувати газ в майбутньому», - вважає Феллон.

Він додав, що Асад має піти, щоб розпочався процес пошуку стабільності.

«Той, хто використовує бочкові бомби і хімічні речовини для вбивства своїх людей, просто не може бути майбутнім лідером Сирії», - констатував міністр оборони Великої Британії.

«Главком» повідомляв, що в суботу міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував візит у Москву, призначений на 10 квітня.

Джонсон висловив жаль, що Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада навіть після газової атаки на місто Хан-Шейхун в Сирії. Він закликав Росію зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не сталося.

Міністерство закордонних справ Росії назвало «абсурдним» привом скасування візиту глави МЗС Британії Бориса Джонсона до Москви.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії. У відповідь Росія призупинила меморандум про запобігання авіаційних інцидентів у Сирії.

Джерело: Українська правда