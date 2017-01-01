  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Британська поліція відпустила трьох затриманих після теракту в Манчестері

    • Сьогодні, 04:15
    • Розсилка
    <p>Теракт в Манчестері</p>

    Теракт в Манчестері

    Чоловікам не висунули жодних звинувачень

    Британська поліція без пред'явлення звинувачень звільнила з-під варти трьох осіб, раніше підозрюваних в причетності до скоєння теракту в Манчестері.

    Про це у вівторок поінформував слідчий антитерористичного підрозділу поліції Расс Джексон, інформує Associated Press.

    «Ми звільнили без пред'явлення звинувачень чоловіків у віці 20 і 24 років з Фаллоуфілда і 37-річного чоловіка з району Блеклі (передмістя Манчестера)», - сказав Джексон.

    В даний момент під вартою продовжують залишатися 11 осіб, відносно яких ведеться слідство.

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

    Вибуховий пристрій привів у дію Салман Абеді.

    Читайте також
    теракт Великобританія Манчестер Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ