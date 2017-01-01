Британська поліція відпустила трьох затриманих після теракту в Манчестері

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Теракт в Манчестері

Чоловікам не висунули жодних звинувачень

Британська поліція без пред'явлення звинувачень звільнила з-під варти трьох осіб, раніше підозрюваних в причетності до скоєння теракту в Манчестері.

Про це у вівторок поінформував слідчий антитерористичного підрозділу поліції Расс Джексон, інформує Associated Press.

«Ми звільнили без пред'явлення звинувачень чоловіків у віці 20 і 24 років з Фаллоуфілда і 37-річного чоловіка з району Блеклі (передмістя Манчестера)», - сказав Джексон.

В даний момент під вартою продовжують залишатися 11 осіб, відносно яких ведеться слідство.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

Вибуховий пристрій привів у дію Салман Абеді.