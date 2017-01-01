  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Британія призупиняє передвиборчу кампанію через теракт в Манчестері

    • Сьогодні, 08:48
    • Розсилка
    Очільник опозиційної&nbsp;Лейбористської партії Британії&nbsp;Джеремі Корбін
    Очільник опозиційної Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін

    Прем'єр-міністр Тереза Мей сьогодні проведе засідання надзвичайного комітету, щоб обговорити події в Манчестері

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборчу кампанію через вибух на концерті в Манчестері

    Про це заявив очільник опозиційної Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін, повідомляє видання Reuters.

    Він зауважив, що обговорював це питання з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

    «Ми домовилися призупинити передвиборчу кампанію до того часу, поки щодо інциденту не з'явится подальша інформація», - наголосив Корбін.

    Тим часом Мей вже висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих і зазначила, що зараз уряд працює над тим, щоб встановити повну інформацію про цей інцидент, який поліція розглядає «як жахливий терористичний акт». Прем'єр також сьогодні проведе засідання надзвичайного комітету, щоб обговорити події в Манчестері.

    Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.

    За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху.

    Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

    Наразі МЗС України перевіряєчи немає українців серед постраждалих в Манчестері.

     

    Читайте також
    вибух теракт Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ