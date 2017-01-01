Британія призупиняє передвиборчу кампанію через теракт в Манчестері

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Очільник опозиційної Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін

Прем'єр-міністр Тереза Мей сьогодні проведе засідання надзвичайного комітету, щоб обговорити події в Манчестері

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборчу кампанію через вибух на концерті в Манчестері

Про це заявив очільник опозиційної Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін, повідомляє видання Reuters.

Він зауважив, що обговорював це питання з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

«Ми домовилися призупинити передвиборчу кампанію до того часу, поки щодо інциденту не з'явится подальша інформація», - наголосив Корбін.

Тим часом Мей вже висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих і зазначила, що зараз уряд працює над тим, щоб встановити повну інформацію про цей інцидент, який поліція розглядає «як жахливий терористичний акт». Прем'єр також сьогодні проведе засідання надзвичайного комітету, щоб обговорити події в Манчестері.

Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.

За останніми даними поліції, щонайменше 19 людей загинули і близько 50 людей були поранені в результаті вибуху.

Поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

Наразі МЗС України перевіряє, чи немає українців серед постраждалих в Манчестері.