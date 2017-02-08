Британський парламент схвалив урядовий законопроект щодо виходу з ЄС

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Палата громад Великобританії

Тепер законопроект має розглянути Палата лордів

Нижня палата парламенту Великої Британії в середу, 8 лютого, затвердила законопроект про вихід країни із Європейського союзу.

Як повідомляє Reuters, за законопроект, що надає британському уряду право розпочати офіційний процес щодо виходу з ЄС, проголосували 494 законодавця з Палати громад, проти висловилися 122.

«Прем'єр-міністр Тереза Мей отримала схвалення від нижньої палати парламенту щодо запуску процедури виходу Британії з Європейського Союзу», - зазначає агентство.

Тепер законопроект повинен бути схвалений верхньою палатою британського парламенту (Палатою лордів).

Перед голосуванням щодо плану Brexit депутати відмовилася підтримати ідею проведення ще одного референдуму щодо виходу Великої Британії з ЄС, відзначає The Telegraph.

Як відомо, парламент Великої Британії 1 лютого підтримав законопроект, який дозволяє прем'єр-міністру Терезі Мей розпочати процедуру виходу країни з Євросоюзу.

Як повідомляв «Главком», уряд Британії хоче, щоб усі законодавчі процедури, необхідні для запуску статті 50 Договору про ЄС, були завершені до першого тижня березня, що дозволить прем’єру Терезі Мей розпочати процес виходу країни з ЄС 9 березня.