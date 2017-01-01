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    Бюджет Одеси збільшився в п’ять разів, але це не заслуга місцевої влади – Порошенко

    • Сьогодні, 14:17
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    Бюджет Одеси зріс у п’ять разів, зауважив президент

    Бюджет міста Одеси, незважаючи на війну, збільшився у п’ять разів. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час наради в Одеській області.

    «На скільки зріс бюджет міста Одеса? У п’ять разів. В умовах війни – в п’ять разів. Ми віддали ресурс фінансовий, для того, щоб місцева територіальна громада мала будь-які можливості без будь-якого втручання з центру», – сказав Порошенко.

    Крім того, президент зазначив, що це відбулось у рамках реалізації програми децентралізації. «Хочу наголосити, що це не є досягненням місцевого самоврядування, а це президентська програма децентралізації. Коли надано додаткову базу оподаткування, надано додаткові доходи, які надійшли територіальним громадам», – додав президент.

    Як повідомлялося, Порошенко розкритикував голів райдержадміністрацій Одеської області за погану роботу з усунення наслідків снігопадів.

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