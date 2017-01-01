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    Центральний білоруський телеканал показав антиукраїнський фільм

    • Сьогодні, 20:28
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    Білоруський телеканал
    Білоруський телеканал

    Відеокадри фільму взяті з пропагандистського путінського каналу Russia Today

    Перший канал Білоруського телебачення показав антиукраїнський фільм в стилі «русского мира». Про це повідомляє, Хартыя'97.

    Фільм рясніє відеокадрами, взятими з пропагандистського путінського каналу Russia Today.

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    Хартыя'97 пропонує фрагмент цього фільму:

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    Білорусь Революція Гідності пропаганда
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