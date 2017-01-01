Центральний білоруський телеканал показав антиукраїнський фільм

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Білоруський телеканал

Відеокадри фільму взяті з пропагандистського путінського каналу Russia Today

Перший канал Білоруського телебачення показав антиукраїнський фільм в стилі «русского мира». Про це повідомляє, Хартыя'97.

Фільм рясніє відеокадрами, взятими з пропагандистського путінського каналу Russia Today.

Автори фільму «Дзвінок другу», який вийшов 6 березня на БТ-1, стверджують, що абсолютна більшість героїв Небесної сотні під час Революції Гідності в Києві в 2014 році загинули від рук своїх - пострілами в спину.

Хартыя'97 пропонує фрагмент цього фільму: