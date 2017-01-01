Рада ухвалила виділення землі під Меморіал героїв Небесної сотні

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Музей Революції гідності буде побудовано на вулиці Інститутській у Києві

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до закону «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо заходів забезпечення вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні. За відповідний закон (№6068) проголосувало 276 народних депутатів із 351, зареєстрованого в сесійній залі.

Цим законом надані повноваження місцевій владі Києва на виділення у центральній частині міста земельної ділянки із земель комунальної власності у користування Національному меморіальному комплексу героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності для будівництва з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що йдеться про земельну ділянку на вулиці Інститутській, 3.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на засіданні парламенту зазначила, що створення такого комплексу «дозволить зберегти, презентувати і поширити історію боротьби українців».

За її словами, відповідне рішення київської влади уже є, і «протягом трьох місяців має відбутися розробка відповідного проекту на передачу цієї земельної ділянки».