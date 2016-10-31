Аваков назвав політика, який був «одним з архітекторів розгону Майдану», а тепер засідає в Раді

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Сергій Льовочкін

Глава МВС вважає Льовочкіна одним із керівників розгону Майдану

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що до скандальних пропозиції нардепа Артеменка має стосунок один з лідерів Опозиційного блоку Сергій Львочкін. Про це міністр заявив в ефірі 1+1.

Аваков вважає Льовочкіна одним із архітекторів розгону Майдану, який замість покарання тепер засідає у парламенті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану. Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа з фракції Радикальної партії 21 лютого.

Як відомо, ще 23 листопада минулого року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що автором розгону Євромайдану був тодішній глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін.

Жорстокий розгін активістів на Майдані в ніч на 30 листопада 2013 року поклав початок масовим протестам проти тодішньої влади.

Льовочкіна також звинувачував у розгоні майдану екс-президент Віктор Янукович, а також екс-глава столичної міліції Валерій Коряк.